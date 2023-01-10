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Пакистан поставить Україні боєприпаси у січні – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 21:04

Пакистан планує в січні відправити понад сто контейнерів з боєприпасами для України через Польщу, а натомість може отримати допомогу України у модернізації вертольотів.

Джерело: The Economic Times з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел видання, пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів з боєприпасами, призначеними для України, з порту Карачі до порту Гданська в Польщі в другій половині січня.

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Судно під назвою BBC Vesuvius перевозитиме снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM, як стверджує The Economic Times. 

Натомість Пакистан може отримати українську допомогу в модернізації своїх вертольотів Мі-17, як стверджують джерела видання.

Дослівно: "Українська фірма, що займається виробництвом авіаційних двигунів та промислових суднових газових турбін, допомагає в модернізації пакистанських вертольотів".

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Більше деталей: Постачальник озброєнь DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі над передачею замовлень українських військових.

The Economic Times повідомляє, що Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД, які перебувають на озброєнні, з повністю сформованою екосистемою їх обслуговування, використання, забезпечення боєприпасами та запасними частинами.

У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Як повідомляється, Пакистан уклав угоду на ремонт свого парку Т-80УД вартістю 85,6 мільйона доларів.

Крім того, минулого року Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, зокрема, у сфері оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та розвідки.

Теми: зброявійнаміжнародні відносини
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