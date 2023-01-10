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Пакистан поставит Украине боеприпасы в январе – СМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 января 2023, 22:04

Пакистан планирует в январе отправить более ста контейнеров с боеприпасами для Украины через Польшу, а взамен может получить помощь Украины в модернизации вертолетов.

Источник: The Economic Times со ссылкой на источники

Детали: По информации источников издания, пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьска в Польше во второй половине января.

Судно под названием BBC Vesuvius будет перевозить снаряды калибра 155 мм, заряды для реактивных снарядов M4A2, запалы M82 и подрывники PDM, как утверждает The Economic Times. 

Зато Пакистан может получить украинскую помощь в модернизации своих вертолетов Ми-17, как утверждают источники издания.

Дословно: "Украинская фирма, занимающаяся производством авиационных двигателей и промышленных судовых газовых турбин, помогает в модернизации пакистанских вертолетов".

Больше деталей: Поставщик вооружений DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе над передачей заказов украинских военных.

ВИДЕО ДНЯ

The Economic Times сообщает, что Украина и Пакистан имеют тесные военно-промышленные связи. В частности, Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УД, которые находятся на вооружении, с полностью сформированной экосистемой их обслуживания, использования, обеспечения боеприпасами и запасными частями.

В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном контракты на поставку вооружений на общую сумму почти 1,6 млрд долларов. Как сообщается, Пакистан заключил соглашение на ремонт своего парка Т-80УД стоимостью 85,6 миллиона долларов.

Кроме того, в прошлом году Пакистан и Украина договорились оптимизировать военные связи, в частности, в сфере оборонного производства, подготовки кадров, контртеррористической деятельности и разведки.

Темы: оружиевойнамеждународные отношения
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