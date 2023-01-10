Зеленський та президент Естонії провели першу у новому році розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс провели першу у новому році телефонну розмову.

Про це лідери розповіли у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

Алар Каріс зазначив, що 2023 рік має стати роком перемоги України та Естонія зі свого боку зробить усе можливе для цього.

"Приєднуюся до його (Зеленського - ред.) заклику до друзів України надати військову допомогу, яка потрібна для того, щоб завдати поразки агресору. Це важливо для безпеки всієї Європи", - наголосив Алар Каріс.

Зеленський, розповідаючи про розмову, зазначив, що президенти обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялося, також 10 січня президент України провів розмови з президентом Євроради, прем’єром Бельгії та прем’єром Ірландії, однією з ключових тем у них була запропонована Зеленським на саміті G20 "формула миру".