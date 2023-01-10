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Зеленский и президент Эстонии провели первый в новом году разговор

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 22:30

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис провели первый в новом году телефонный разговор.

Об этом лидеры рассказали в своих Twitter, пишет "Европейская правда".

Алар Карис отметил, что 2023 год должен стать годом победы Украины и Эстония со своей стороны сделает все возможное для этого.

"Присоединяюсь к его (Зеленского - ред.) призыву к друзьям Украины оказать военную помощь, которая нужна для того, чтобы нанести поражение агрессору. Это важно для безопасности всей Европы", - подчеркнул Алар Карис.  

Зеленский, рассказывая о разговоре, отметил, что президенты обсудили ситуацию на фронте, оборонные потребности Украины и скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины. 

Как сообщалось, также 10 января президент Украины провел разговоры с президентом Евросовета, премьером Бельгии и премьером Ирландии, одной из ключевых тем в них была предложенная Зеленским на саммите G20 "формула мира". 

Темы: ЗеленскийЭстония
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