Росія збирає сили для чергової ескалації – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає сили для чергової ескалації у війні проти України.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Зараз Росія збирає сили для чергової ескалації. Разом с партнерами маємо зробити і робимо, щоб вже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною".

Деталі: Зеленський назвав ситуацію на Донеччині важкою, наголосивши, що ворог проводить постійні штурми, не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

"Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки", – додав президент.