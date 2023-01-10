Росія збирає сили для чергової ескалації – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає сили для чергової ескалації у війні проти України.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Зараз Росія збирає сили для чергової ескалації. Разом с партнерами маємо зробити і робимо, щоб вже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною".
Деталі: Зеленський назвав ситуацію на Донеччині важкою, наголосивши, що ворог проводить постійні штурми, не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.
"Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки", – додав президент.