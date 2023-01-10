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Росія збирає сили для чергової ескалації – Зеленський

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 22:33
Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає сили для чергової ескалації у війні проти України.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Зараз Росія збирає сили для чергової ескалації. Разом с партнерами маємо зробити і робимо, щоб вже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною".

Деталі: Зеленський назвав ситуацію на Донеччині важкою, наголосивши, що ворог проводить постійні штурми, не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

"Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки", – додав президент.

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Теми: ЗеленськийвійнапрезидентРосія
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