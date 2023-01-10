Россия собирает силы для очередной эскалации – Зеленский

Россия собирает силы для очередной эскалации, однако поражение страны-агрессора должно быть безальтернативным.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным".

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Детали: Зеленский назвал ситуацию в Донецкой области тяжелой, отметив, что враг проводит постоянные штурмы, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью.

"Этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров.

Именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки", - добавил президент.