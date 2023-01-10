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У Німеччині поліція розігнала активістів, які з барикадами протестують проти відкриття вугільної шахти

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 22:50

Поліція у вівторок розібрала барикади й розігнала кліматичних активістів, які протестували проти розробки вугільної шахти на території села Лютцерат у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Екологічні активісти, представлені групами Lützerath lebt ("Лютцерат живе") та Letzte Generation ("Останнє покоління"), чинили опір діям поліції, але нікого з них не було затримано, в протестувальників лише уточнювали особисті дані.

Керівник поліції Аахена Дірк Вайнспах оголосив, що в середу правоохоронці планують також розігнати табір екоактивістів, який вони створили у Лютцераті ще у 2020 році. Він прогнозує опір активістів, зокрема з використанням насильства.

Тим часом Вищий адміністративний суд Північного Рейну-Вестфалії відхилив позов екоактивістів, яким вони оскаржували заборону на перебування в Лютцераті.

Нагадаємо, згідно з домовленістю федерального уряду Німеччини й енергетичної компанії RWE, територія навколо Лютцерата (яка належить RWE) буде розроблятися для видобутку вугілля. Перші роботи заплановані вже на середину січня.

Екоактивісти виступають проти видобутку вугілля, стверджуючи, що це ще більше віддалить Німеччину від досягнення задекларованих кліматичних цілей.

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Напруженість на об'єкті зросла в останні тижні, причому це питання є особливо чутливим для німецьких "Зелених", які протягом багатьох років жорстко критикували видобуток вугілля, але після приходу в уряд були розкритиковані за пом'якшення своєї позиції.

Теми: Німеччинамітингивугілляшахти
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