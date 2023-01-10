У Німеччині поліція розігнала активістів, які з барикадами протестують проти відкриття вугільної шахти

Поліція у вівторок розібрала барикади й розігнала кліматичних активістів, які протестували проти розробки вугільної шахти на території села Лютцерат у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Екологічні активісти, представлені групами Lützerath lebt ("Лютцерат живе") та Letzte Generation ("Останнє покоління"), чинили опір діям поліції, але нікого з них не було затримано, в протестувальників лише уточнювали особисті дані.

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Керівник поліції Аахена Дірк Вайнспах оголосив, що в середу правоохоронці планують також розігнати табір екоактивістів, який вони створили у Лютцераті ще у 2020 році. Він прогнозує опір активістів, зокрема з використанням насильства.

Тим часом Вищий адміністративний суд Північного Рейну-Вестфалії відхилив позов екоактивістів, яким вони оскаржували заборону на перебування в Лютцераті.

Нагадаємо, згідно з домовленістю федерального уряду Німеччини й енергетичної компанії RWE, територія навколо Лютцерата (яка належить RWE) буде розроблятися для видобутку вугілля. Перші роботи заплановані вже на середину січня.

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Екоактивісти виступають проти видобутку вугілля, стверджуючи, що це ще більше віддалить Німеччину від досягнення задекларованих кліматичних цілей.

Напруженість на об'єкті зросла в останні тижні, причому це питання є особливо чутливим для німецьких "Зелених", які протягом багатьох років жорстко критикували видобуток вугілля, але після приходу в уряд були розкритиковані за пом'якшення своєї позиції.