В Германии полиция разогнала активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты

Полиция во вторник разобрала баррикады и разогнала климатических активистов, которые протестовали против разработки угольной шахты на территории села Лютцерат в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Экологические активисты, представленные группами Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и Letzte Generation ("Последнее поколение"), сопротивлялись действиям полиции, но никто из них не был задержан, у протестующих только уточняли личные данные.

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Руководитель полиции Аахена Дирк Вайнспах объявил, что в среду правоохранители планируют также разогнать лагерь экоактивистов, который они создали в Лютцерате еще в 2020 году. Он прогнозирует сопротивление активистов, в частности с использованием насилия.

Между тем Высший административный суд Северного Рейна-Вестфалии отклонил иск экоактивистов, которым они оспаривали запрет на пребывание в Лютцерате.

Напомним, согласно договоренности федерального правительства Германии и энергетической компании RWE, территория вокруг Лютцерата (которая принадлежит RWE) будет разрабатываться для добычи угля. Первые работы запланированы уже на середину января.

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Экоактивисты выступают против добычи угля, утверждая, что это еще больше отдалит Германию от достижения задекларированных климатических целей.

Напряженность на объекте возросла в последние недели, причем этот вопрос является особенно чувствительным для немецких "Зеленых", которые в течение многих лет жестко критиковали добычу угля, но после прихода в правительство были раскритикованы за смягчение своей позиции.