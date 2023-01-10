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В Германии полиция разогнала активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 22:50

Полиция во вторник разобрала баррикады и разогнала климатических активистов, которые протестовали против разработки угольной шахты на территории села Лютцерат в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Экологические активисты, представленные группами Lützerath lebt ("Лютцерат живет") и Letzte Generation ("Последнее поколение"), сопротивлялись действиям полиции, но никто из них не был задержан, у протестующих только уточняли личные данные.

Руководитель полиции Аахена Дирк Вайнспах объявил, что в среду правоохранители планируют также разогнать лагерь экоактивистов, который они создали в Лютцерате еще в 2020 году. Он прогнозирует сопротивление активистов, в частности с использованием насилия.

Между тем Высший административный суд Северного Рейна-Вестфалии отклонил иск экоактивистов, которым они оспаривали запрет на пребывание в Лютцерате.

Напомним, согласно договоренности федерального правительства Германии и энергетической компании RWE, территория вокруг Лютцерата (которая принадлежит RWE) будет разрабатываться для добычи угля. Первые работы запланированы уже на середину января.

Экоактивисты выступают против добычи угля, утверждая, что это еще больше отдалит Германию от достижения задекларированных климатических целей.

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Напряженность на объекте возросла в последние недели, причем этот вопрос является особенно чувствительным для немецких "Зеленых", которые в течение многих лет жестко критиковали добычу угля, но после прихода в правительство были раскритикованы за смягчение своей позиции.

Темы: Германиямитингиугольшахты
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