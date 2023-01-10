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Росіяни влучили у склад піротехніки в Харкові: почалась детонація

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 23:54

Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, Суспільне 

Пряма мова: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів!".

Деталі: В області оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 23:02: "Суспільне" повідомляє про щонайменше два вибухи у Харкові.

Оновлено о 23:54: Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС.

Теми: Харківобстрілвибухвійна
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