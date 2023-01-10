Россияне попали в склад пиротехники в Харькове: началась детонация

Российские военные нанесли удары по Киевскому району Харькова – началась детонация пиротехнических изделий на складе, куда попал снаряд.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Суспильне

Прямая речь: "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!".

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Детали: В области объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 23:02: "Суспильне" сообщает о как минимум двух взрывах в Харькове.

Обновлено в 23:54: Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий. Предварительно, без пострадавших. На месте работают специалисты ГСЧС.