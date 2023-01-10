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Росіяни за добу понад 30 разів вдарили по Сумщині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 23:41
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Російські військові за минулу добу завдали 33 удари по прикордонню Сумської області.

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади". 

Деталі: Живицький уточнив, що Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів – 12 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми. 

По Есманьській громаді російські війська  ударили із мінометів – 21 прильот. 

У всіх випадках обійшлося без жертв. 

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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