Росіяни за добу понад 30 разів вдарили по Сумщині – ОВА
Вівторок, 10 січня 2023, 22:41
Російські військові за минулу добу завдали 33 удари по прикордонню Сумської області.
Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram
Пряма мова: "Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади".
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Деталі: Живицький уточнив, що Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів – 12 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.
По Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів – 21 прильот.
У всіх випадках обійшлося без жертв.
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