Росіяни за добу понад 30 разів вдарили по Сумщині – ОВА

Російські військові за минулу добу завдали 33 удари по прикордонню Сумської області.

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади".

Деталі: Живицький уточнив, що Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів – 12 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.

По Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів – 21 прильот.

У всіх випадках обійшлося без жертв.