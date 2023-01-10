Россияне за сутки более 30 раз ударили по Сумской области – ОВА
Вторник, 10 января 2023, 22:41
Российские военные за минувшие сутки нанесли 33 удара по границе Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь: "Россияне нанесли 33 удара по пограничью Сумщины. Под обстрелами были Великописаревская и Есманьская громады".
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Детали: Живицкий уточнил, что Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял из минометов – 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы.
По Есманской громаде российские войска ударили из минометов - 21 прилет.
Во всех случаях обошлось без жертв.
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