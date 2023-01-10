Россияне за сутки более 30 раз ударили по Сумской области – ОВА

Российские военные за минувшие сутки нанесли 33 удара по границе Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Россияне нанесли 33 удара по пограничью Сумщины. Под обстрелами были Великописаревская и Есманьская громады".

Детали: Живицкий уточнил, что Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял из минометов – 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы.

По Есманской громаде российские войска ударили из минометов - 21 прилет.

Во всех случаях обошлось без жертв.