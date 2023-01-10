Уряд Франції анонсував підвищення пенсійного віку, профспілки готують страйки

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн у вівторок анонсувала довгоочікувану пенсійну реформу, яка передбачає збільшення пенсійного віку, що вже викликало критику з боку найбільших профспілок країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі агенції Reuters.

"Я добре розумію, що зміна нашої пенсійної системи викликає питання і побоювання серед французів. Ми пропонуємо сьогодні проєкт, який збалансує нашу пенсійну систему, проєкт, який є справедливим", – сказала Борн, анонсуючи реформу.

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План уряду Франції передбачає поступове підвищення віку виходу на пенсію на три місяці щороку, щоб до 2030-го він досяг цільового показника в 64 роки замість нинішніх 62. Раніше французький уряд планував підвищити пенсійний вік до 65 років.

Крім того, з 2027 року – на вісім років раніше, ніж планувалось до цього – для отримання повної пенсії необхідно буде відпрацювати мінімум 43 роки.

Перебудова пенсійної системи була ключовою реформою президента Франції Емманюеля Макрона, з якою він був уперше обраний у 2017 році. Він пояснював її необхідністю зменшити дефіцит пенсійного бюджету, адже рівень зайнятості у Франції серед 60-64-річних є одним із найнижчих серед провідних індустріальних країн.

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Але першу спробу пенсійної реформи у Франції, намічену на 2020 рік, довелось відкласти через пандемію коронавірусу.

Оскільки урядова коаліція не має більшості в парламенті Франції, для ухвалення пенсійної реформи їй потрібно буде залучитись підтримкою щонайменше опозиційних "Лівих республіканців", які не мають єдиної позиції з цього питання.

Тим часом соціалісти, крайні ліві з "Франції нескореної" та ультраправого "Національного об’єднання" рішуче засудили пенсійну реформу Макрона. А профспілки працівників натомість закликали до загальнонаціональних страйків 19 січня.

Право виходу на пенсію у відносно молодому віці глибоко цінується у Франції, і пенсійна реформа стане серйозним випробуванням для здатності Макрона забезпечити зміни під час свого другого терміну – надто на тлі все більшого соціального невдоволення через зростання вартості життя.