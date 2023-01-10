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Правительство Франции анонсировало повышение пенсионного возраста, профсоюзы готовят забастовки

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 23:52

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник анонсировала долгожданную пенсионную реформу, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста, что уже вызвало критику со стороны крупнейших профсоюзов страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале агентства Reuters.

"Я хорошо понимаю, что изменение нашей пенсионной системы вызывает вопросы и опасения среди французов. Мы предлагаем сегодня проект, который сбалансирует нашу пенсионную систему, проект, который является справедливым", - сказала Борн, анонсируя реформу.

План правительства Франции предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию на три месяца ежегодно, чтобы к 2030-му он достиг целевого показателя в 64 года вместо нынешних 62. Ранее французское правительство планировало повысить пенсионный возраст до 65 лет.

Кроме того, с 2027 года - на восемь лет раньше, чем планировалось до этого - для получения полной пенсии необходимо будет отработать минимум 43 года.

Перестройка пенсионной системы была ключевой реформой президента Франции Эмманюэля Макрона, с которой он был впервые избран в 2017 году. Он объяснял ее необходимостью уменьшить дефицит пенсионного бюджета, ведь уровень занятости во Франции среди 60-64-летних является одним из самых низких среди ведущих индустриальных стран.

Но первую попытку пенсионной реформы во Франции, намеченную на 2020 год, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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Поскольку правительственная коалиция не имеет большинства в парламенте Франции, для принятия пенсионной реформы ей нужно будет заручиться поддержкой как минимум оппозиционных "Левых республиканцев", которые не имеют единой позиции по этому вопросу.

Между тем социалисты, крайне левые из "Франции непокоренной" и ультраправого "Национального объединения" решительно осудили пенсионную реформу Макрона. А профсоюзы работников взамен призвали к общенациональным забастовкам 19 января.

Право выхода на пенсию в относительно молодом возрасте глубоко ценится во Франции, и пенсионная реформа станет серьезным испытанием для способности Макрона обеспечить изменения во время своего второго срока - особенно на фоне все большего социального недовольства из-за роста стоимости жизни.

Темы: Франциямитингипенсии
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