Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден і Трюдо поговорили про підтримку України

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 23:44
Байден і Трюдо поговорили про підтримку України
Байден і Трюдо, ілюстративне фото з Instagram прем'єра Канади

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили про готовність відстоювати спільні цінності, включаючи підтримку України у протистоянні з РФ.

Джерело: заява Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці

Дослівно: "Президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття, сприяння колективній безпеці та процвітанню, а також підтримання міжнародної системи, заснованої на правилах. Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії".

Реклама:

Деталі: Байден подякував Трюдо за партнерство Канади у наданні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Теми: БайденКанадаСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: