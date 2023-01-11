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Байден і Трюдо поговорили про підтримку України

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 00:44
Байден і Трюдо, ілюстративне фото з Instagram прем'єра Канади

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили про готовність відстоювати спільні цінності, включаючи підтримку України у протистоянні з РФ.

Джерело: заява Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці

Дослівно: "Президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття, сприяння колективній безпеці та процвітанню, а також підтримання міжнародної системи, заснованої на правилах. Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії".

Деталі: Байден подякував Трюдо за партнерство Канади у наданні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

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Теми: БайденКанадаСШАУкраїна
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