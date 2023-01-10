Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины

"Украинская правда"Вторник, 10 января 2023, 23:44
Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины
Байден и Трюдо, иллюстративное фото из Instagram премьера Канады

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили о готовности отстаивать общие ценности, включая поддержку Украины в противостоянии с РФ.

Источник: заявление Белого дома по результатам встречи двух лидеров в Мексике

Дословно: "Президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью противостояния вызовам 21-го века, содействия коллективной безопасности и процветанию, а также поддержания международной системы, основанной на правилах. Они подтвердили свою приверженность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины, который защищается от жестокой агрессии России".

Реклама:

Детали: Байден поблагодарил Трюдо за партнерство Канады в предоставлении помощи по безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Темы: БайденКанадаСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: