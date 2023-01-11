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Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 00:44
Байден и Трюдо, иллюстративное фото из Instagram премьера Канады

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили о готовности отстаивать общие ценности, включая поддержку Украины в противостоянии с РФ.

Источник: заявление Белого дома по результатам встречи двух лидеров в Мексике

Дословно: "Президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью противостояния вызовам 21-го века, содействия коллективной безопасности и процветанию, а также поддержания международной системы, основанной на правилах. Они подтвердили свою приверженность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины, который защищается от жестокой агрессии России".

Детали: Байден поблагодарил Трюдо за партнерство Канады в предоставлении помощи по безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине.

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Темы: БайденКанадаСШАУкраина
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