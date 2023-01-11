З початку війни поліція відкрила 2,3 тис. справ за колабораціонізм

Національна поліція України відкрила майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі "5 каналу"

Пряма мова: "У нас вже є майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді колабораційна діяльність має досить широкий спектр, починаючи від підтримки ворога у соцмережах, виправдання агресії, і завершуючи зайняттям посад при окупаційній владі. Поліція фіксує всі ці моменти і розслідує. Ми також повідомляємо про підозру встановленим винним особам".

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