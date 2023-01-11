Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З початку війни поліція відкрила 2,3 тис. справ за колабораціонізм

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 02:46
Ілюстративне фото з сайту НПУ

Національна поліція України відкрила майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі "5 каналу"

Пряма мова: "У нас вже є майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді колабораційна діяльність має досить широкий спектр, починаючи від підтримки ворога у соцмережах, виправдання агресії, і завершуючи зайняттям посад при окупаційній владі. Поліція фіксує всі ці моменти і розслідує. Ми також повідомляємо про підозру встановленим винним особам".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: поліціявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США і Японія спільно заявили про підтримку України і засудили дії РФ

Всесвітній економічний форум назвав основні глобальні ризики

З’явились супутникові знімки Соледара та Бахмута

ОП про Герасимова замість Суровікіна: Міняй-не міняй, а терпіти будеш до кінця

фотоДо Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів

Зеленський пояснив, для чого Росія поширює брехню про "взяття" Соледара

Усі новини...
поліція
Службу Епіфанія в Лаврі охоронятиме поліція
У Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали
"Новорічний подарунок" РФ: ракета С-300 знищила відділ поліції в Лимані, є постраждалий
Останні новини
03:34
Екскандидата у президенти Білорусі затримали силовики – ЗМІ
03:11
США і союзники готують нові нафтові санкції проти Росії – WSJ
02:46
США і Японія спільно заявили про підтримку України і засудили дії РФ
02:21
Кулеба обговорив із главою МЗС Естонії військову підтримку України
01:43
Всесвітній економічний форум назвав основні глобальні ризики
01:22
У Молдові заявили, що виконали майже половину вимог для подальшого руху в ЄС
00:27
Росіяни з артилерії та мінометів вдарили по двох громадах Сумщини
23:54
Польща й Литва лобіюватимуть у НАТО гарантії безпеки для України – Дуда
23:50
З’явились супутникові знімки Соледара та Бахмута
23:24
Дуда пояснив, який у Польщі план передачі Україні танків Leopard і чому їх так мало
Усі новини...