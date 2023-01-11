С начала войны полиция открыла 2,3 тыс. дел за коллаборационизм

Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационизма.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева в эфире "5 канала"

Прямая речь: "У нас уже есть почти 2,3 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационизма. На самом деле коллаборационная деятельность имеет достаточно широкий спектр, начиная от поддержки врага в соцсетях, оправдания агрессии, и заканчивая занятием должностей при оккупационной власти. Полиция фиксирует все эти моменты и расследует. Мы также сообщаем о подозрении установленным виновным лицам".

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