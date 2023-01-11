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У Херсоні 84% споживачів підключені до опалення – ОП

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 03:51
Опалення, ілюстративне фото УП

У звільненому Херсоні до централізованого теплопостачання наразі підключено 84% споживачів.

Джерело: брифінг заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка

Пряма мова: "До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів".

Деталі: За словами Тимошенка, водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.

"Станом на зараз (10 січня – ред.) лише 25% населених пунктів (області – ред.) із водою", – повідомив він.

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Теми: Херсонводаопалення
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