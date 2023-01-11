У Херсоні 84% споживачів підключені до опалення – ОП
Середа, 11 січня 2023, 02:51
У звільненому Херсоні до централізованого теплопостачання наразі підключено 84% споживачів.
Джерело: брифінг заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка
Пряма мова: "До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів".
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Деталі: За словами Тимошенка, водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.
"Станом на зараз (10 січня – ред.) лише 25% населених пунктів (області – ред.) із водою", – повідомив він.