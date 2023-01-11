В Херсоне 84% потребителей подключены к отоплению – ОП

В освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению сейчас подключено 84% потребителей.

Источник: брифинг заместителя председателя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко

Прямая речь: "К системе централизованного теплоснабжения в Херсоне подключено 84% потребителей".

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Детали: По словам Тимошенко, водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация сложнее.

"По состоянию на сейчас (10 января – ред.) только 25% населенных пунктов (области – ред.) с водой", – сообщил он.