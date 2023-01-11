Сили оборони відбили ворожі атаки біля 13 населених пунктів – зведення

10 січня Сили оборони України відбили атаки противника у районах 13 населених пнктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка – Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

В тойже час противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття".

Деталі: На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки і Покровки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

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На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку та Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь знову потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них – Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема – Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дудчани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів