Силы обороны отбили вражеские атаки возле 13 населенных пунктов – сводка

10 января Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 13 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка – Луганской и Спирное, Роздоловка, Веселое, Бахмут, Клищеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области.

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В то же время противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Осуществил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

На всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги идти в укрытие".

Детали: На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеровки, Александровки и Покровки в Сумской области.

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На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки на Харьковщине и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спирного, Дружбы и Парасковиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Временка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Мыловое, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.