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Росія втратила на війні ще майже пів тисячі людей і 10 танків

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 08:26

За даними української сторони, за добу 10 січня Російська Федерація втратила близько 490 військовослужбовців, 10 танків, по 5 артилерійських систем та бойових броньованих машин, також знищено два безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 094 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2 078 (+5) од,
  • РСЗВ  – 437 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 275 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

Дані уточнюються.

 

Теми: ГенштабвійнаРосія
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