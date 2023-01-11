Росія втратила на війні ще майже пів тисячі людей і 10 танків
Середа, 11 січня 2023, 08:26
За даними української сторони, за добу 10 січня Російська Федерація втратила близько 490 військовослужбовців, 10 танків, по 5 артилерійських систем та бойових броньованих машин, також знищено два безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 094 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,
- артилерійських систем – 2 078 (+5) од,
- РСЗВ – 437 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 275 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 184 (+1).
Дані уточнюються.