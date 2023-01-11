Росія втратила на війні ще майже пів тисячі людей і 10 танків

За даними української сторони, за добу 10 січня Російська Федерація втратила близько 490 військовослужбовців, 10 танків, по 5 артилерійських систем та бойових броньованих машин, також знищено два безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 094 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,

артилерійських систем – 2 078 (+5) од,

РСЗВ – 437 (+3) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

Дані уточнюються.