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Россия потеряла на войне еще почти полтысячи человек и 10 танков

Елена РощинаСреда, 11 января 2023, 07:26

По данным украинской стороны, за сутки 10 января Российская Федерация потеряла порядка 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожено два беспилотника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составили: 

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  • личного состава ‒ порядка 112 960 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 094 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2 078 (+5) ед,
  • РСЗО ‒ 437 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 285 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 862 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 826 (+9) ед,
  • специальная техника ‒ 184 (+1).

Данные уточняются.

 

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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