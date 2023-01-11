Россия потеряла на войне еще почти полтысячи человек и 10 танков

По данным украинской стороны, за сутки 10 января Российская Федерация потеряла порядка 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожено два беспилотника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составили:

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личного состава ‒ порядка 112 960 (+490) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 094 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5) ед,

артиллерийских систем ‒ 2 078 (+5) ед,

РСЗО ‒ 437 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,

самолетов ‒ 285 (+0) ед,

вертолетов ‒ 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 862 (+2),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 826 (+9) ед,

специальная техника ‒ 184 (+1).

Данные уточняются.