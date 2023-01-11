Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потеряла на войне еще почти полтысячи человек и 10 танков

Елена РощинаСреда, 11 января 2023, 08:26

По данным украинской стороны, за сутки 10 января Российская Федерация потеряла порядка 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожено два беспилотника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составили: 

  • личного состава ‒ порядка 112 960 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 094 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2 078 (+5) ед,
  • РСЗО ‒ 437 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 285 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 862 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 826 (+9) ед,
  • специальная техника ‒ 184 (+1).

Данные уточняются.

 

Темы: ГенштабвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоБолее сотни российских захватчиков убиты под Соледаром – ССО

фото, дополненоВраг ночью атаковал Запорожье, повреждены объекты инфраструктуры

США и Япония совместно заявили о поддержке Украины и осудили действия РФ

Всемирный экономический форум назвал основные глобальные риски

Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца

Все новости...
Генштаб
Защитники Украины подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника
Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику – штаб
Силы обороны ударили по 24 районам сосредоточения и трем позициям ЗРК врага – сводка
Последние новости
09:41
В России хотят поднять призывной возраст до 30 лет уже этой весной
09:36
В MacBook от Apple могут появиться сенсорные экраны – СМИ
09:32
"Русофобия в ранге доктрины": в РФ отреагировали на сокращение штата посольства в Эстонии
09:28
Военные РФ обстреляли приграничье Харьковщины, в Волчанске попали в предприятие
09:08
Россияне усилили свои подразделения в районе Кременной десантниками - британская разведка
08:56
Планы Британии предоставить танки Украине не изменили позицию Германии – спикер
08:51
Россиянка не будет председательствовать в жюри Премии Андерсена. Поможет ли это репутации "Детского Нобеля"
08:45
инфографикаМинус средство ПВО и 430 вояк: потери России в войне растут
08:44
Что не так с законом об усилении наказания военных – объясняют эксперты
08:33
Глава МИД Литвы призвал предоставить Украине ракеты ATACMS
Все новости...