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ВООЗ незабаром вирішить, чи Covid ще є глобальною надзвичайною ситуацією

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 09:03
ВООЗ, фото Getty Images

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я збереться 27 січня, щоб розглянути питання про те, чи є Covid-19 все ще глобальною надзвичайною ситуацією після трьох років пандемії.

Джерело: речниця ВООЗ Карла Драйсдейл на брифінгу в Женеві, "Reuters"

Деталі: Комітет із надзвичайних ситуацій консультує генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, який приймає остаточне рішення про те, чи є спалах так званою надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я міжнародного масштабу, що є найвищим рівнем тривоги в системі ООН.

Деякі провідні вчені та радники ВООЗ кажуть, що, можливо, ще занадто рано оголошувати про завершення надзвичайної фази пандемії Covid-19 через високий рівень інфікування в Китаї, який минулого місяця скасував свою політику нульового рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію.

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Теми: Covid-2019коронавірусВООЗ
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