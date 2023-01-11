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ВОЗ скоро решит, является ли еще Covid глобальной чрезвычайной ситуацией

Елена РощинаСреда, 11 января 2023, 09:03
ВОЗ, фото Getty Images

Комитет Всемирной организации здравоохранения соберется 27 января, чтобы рассмотреть вопрос о том, является ли Covid-19 все еще глобальной чрезвычайной ситуацией после трех лет пандемии.

Источник: пресс-секретарь ВОЗ Карла Драйсдейл на брифинге в Женеве, "Reuters"

Детали: Комитет по чрезвычайным ситуациям консультирует генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который принимает окончательное решение о том, является ли вспышка так называемой чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здоровья международного масштаба, что является самым высоким уровнем тревоги в системе ООН.

Некоторые ведущие ученые и советники ВОЗ говорят, что, возможно, еще слишком рано объявлять о завершении чрезвычайной фазы пандемии Covid-19 из-за высокого уровня инфицирования в Китае, который в прошлом месяце отменил свою политику нулевого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Темы: Covid-2019коронавирусВОЗ
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