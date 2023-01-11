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Розвідка Британії оцінила загрозу нового розгортання авіації РФ у Білорусі

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 09:09

Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, пише "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що 8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань, які відбудуться на території країни з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

Станом на 8 січня 2023 року авіалюбителі зафіксували прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Деякі з них з маркуванням "Z" приземлилися на авіабазі в Мачулищах під Мінськом.

"Нове розгортання російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони здебільшого задіяні у навчаннях. Вони навряд чи становлять реальну наступальну силу", - сказано у зведенні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомляла, що російські війська посилили тиск на Бахмут, однак вони навряд чи оточать місто, де тривають запеклі бої, найближчим часом.

Теми: розвідкавійнаБілорусьРосія
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