Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии оценила угрозу нового развертывания авиации РФ в Беларуси

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 08:09

Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. 

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, пишет "Европейская правда".

Разведка напоминает, что 8 января 2023 года министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных российско-белорусских тактических летных учений, которые состоятся на территории страны с 16 января по 1 февраля 2023 года.

Реклама:

По состоянию на 8 января 2023 года авиалюбители зафиксировали прибытие всего 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них с маркировкой "Z" приземлились на авиабазе в Мачулищах под Минском.

"Новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они в основном задействованы в учениях. Они вряд ли составляют реальную наступательную силу", - сказано в сводке.

Накануне британская разведка сообщала, что российские войска усилили давление на Бахмут, однако они вряд ли окружат город, где идут ожесточенные бои, в ближайшее время.

Темы: разведкавойнаБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
разведка
Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет
Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: