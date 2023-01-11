Окупантів, у яких закінчився термін служби, не пропускають на кордоні додому – Луганська ОВА

Російських військових, які перебували у Луганській області і у яких добіг до кінця термін служби, не випускають на кордоні додому.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Військових РФ, у яких добіг кінця строк служби, не пропускають на кордоні додому".

Деталі: Повідомляється, що зокрема на це жалілися чоловіки з Башкирії. Російські вояки зазначили, що їх затримали на кордоні і не пускають в Росію.

Також повідомляється, що окупанти посилюють тиск на підприємців за користування гривнею, а останні цивільні лікарні області переобладнують під шпиталі, щоб лікувати велику кількість своїх поранених.



Зокрема, нещодавно росіяни захопили лікарню у Вознесенівці (колишньому Червонопартизанську).



Також, за даними Центру національного спротиву, окупанти з метою дискредитації ЗСУ, можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення.

Минулої доби росіяни на Куп’янському напрямку обстрілювали райони Новоселівського і Стельмахівки, а на Лиманському напрямку – Макіївку, Невське і Червонопопівку.



Водночас, в ОВА повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Стельмахівки.



Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.