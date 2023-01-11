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Оккупантов, у которых истек срок службы, не пропускают на границе домой – Луганская ОВА

Ирина БалачукСреда, 11 января 2023, 08:26
Оккупантов, у которых истек срок службы, не пропускают на границе домой – Луганская ОВА
Российские военные. Фото иллюстративное из Telegram Минобороны РФ

Российских военных, которые находились в Луганской области и у которых закончился срок службы, не выпускают на границе домой.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Военные РФ, у которых закончился срок службы, не пропускают на границе домой".

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Детали: Сообщается, что в частности на это жаловались мужчины из Башкирии. Российские солдаты отметили, что их задержали на границе и не пускают в Россию.

Также сообщается, что оккупанты усиливают давление на предпринимателей за пользование гривной, а последние гражданские больницы области переобустраивают под госпитали, чтобы лечить большое количество своих раненых.

В частности, недавно россияне захватили больницу в Вознесеновке (бывший Краснопартизанск).

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Также, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты с целью дискредитации ВСУ могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население.

За прошедшие сутки россияне на Купянском направлении обстреливали районы Новоселовского и Стельмаховки, а на Лиманском направлении – Макеевку, Невское и Червонопоповку.

В то же время, в ОВА сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районе Стельмаховки.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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