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Республіканці Палати представників створили підкомітет для розслідування дій адміністрації Байдена

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 08:36

Республіканці, які контролюють Палату представників США, проголосували у вівторок за створення підкомітету, який проводитиме перевірку діяльності федеральних правоохоронних органів і органів національної безпеки, що вели розслідування проти експрезидента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Республіканці обіцяли використати свою нову більшість у Палаті проти Міністерства юстиції, ФБР та інших федеральних агентств, які розслідують справи колишнього президента-республіканця Дональда Трампа і його прихильників, які 6 січня 2021 року штурмували Капітолій.

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Республіканці проголосували за створення "Спеціального підкомітету з питань використання федерального уряду як зброї". Цей орган повинен почати широкомасштабне розслідування діяльності адміністрації демократа Байдена, яку республіканці звинувачують у використанні  ФБР як зброї проти Трампа.

Республіканці також розслідуватимуть заяви про те, що адміністрація Байдена чинила тиск на великі технологічні компанії з метою цензури поглядів, які суперечать політиці Білого дому. 

Серед федеральних агентств, на які націлена атака, є ті, що розслідують спробу Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року і його ймовірне неправильне поводження з секретними документами. Трамп відкинув ці розслідування як "полювання на відьом".

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Демократи висловили занепокоєння положенням, яке уповноважує комітет перевіряти "поточні кримінальні розслідування", що, як правило, перебувають поза межами нагляду Конгресу. "Це є порушенням поділу влади, і це також дуже небезпечно", - сказав Джеральд Надлер, провідний демократ у судовому комітеті.

Нагадаємо, у січні у США завершили розслідування можливого втручання Трампа у вибори у штаті Джорджія, наблизивши справу до можливих кримінальних звинувачень проти нього.

Читайте також: Конгрес проти Трампа: що загрожує експрезиденту США за роль у штурмі Капітолія

Теми: СШАБайден
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