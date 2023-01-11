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Республиканцы Палаты представителей создали подкомитет для расследования действий администрации Байдена

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 08:36

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей США, проголосовали во вторник за создание подкомитета, который будет проводить проверку деятельности федеральных правоохранительных органов и органов национальной безопасности, которые вели расследование против экс-президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Республиканцы обещали использовать свое новое большинство в Палате против Министерства юстиции, ФБР и других федеральных агентств, расследующих дела бывшего президента-республиканца Дональда Трампа и его сторонников, которые 6 января 2021 года штурмовали Капитолий.

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Республиканцы проголосовали за создание "Специального подкомитета по вопросам использования федерального правительства в качестве оружия". Этот орган должен начать широкомасштабное расследование деятельности администрации демократа Байдена, которую республиканцы обвиняют в использовании ФБР в качестве оружия против Трампа.

Республиканцы также будут расследовать заявления о том, что администрация Байдена оказывала давление на крупные технологические компании с целью цензуры взглядов, которые противоречат политике Белого дома. 

Среди федеральных агентств, на которые нацелена атака, есть те, что расследуют попытку Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года и его вероятное неправильное обращение с секретными документами. Трамп отверг эти расследования как "охоту на ведьм".

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Демократы выразили обеспокоенность положением, которое уполномочивает комитет проверять "текущие уголовные расследования", которые, как правило, находятся вне надзора Конгресса. "Это является нарушением разделения властей, и это также очень опасно", - сказал Джеральд Надлер, ведущий демократ в судебном комитете.

Напомним, в январе в США завершили расследование возможного вмешательства Трампа в выборы в штате Джорджия, приблизив дело к возможным уголовным обвинениям против него.

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Темы: СШАБайден
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