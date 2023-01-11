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Республиканцы Палаты представителей создали подкомитет для расследования действий администрации Байдена

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 09:36

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей США, проголосовали во вторник за создание подкомитета, который будет проводить проверку деятельности федеральных правоохранительных органов и органов национальной безопасности, которые вели расследование против экс-президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Республиканцы обещали использовать свое новое большинство в Палате против Министерства юстиции, ФБР и других федеральных агентств, расследующих дела бывшего президента-республиканца Дональда Трампа и его сторонников, которые 6 января 2021 года штурмовали Капитолий.

Республиканцы проголосовали за создание "Специального подкомитета по вопросам использования федерального правительства в качестве оружия". Этот орган должен начать широкомасштабное расследование деятельности администрации демократа Байдена, которую республиканцы обвиняют в использовании ФБР в качестве оружия против Трампа.

Республиканцы также будут расследовать заявления о том, что администрация Байдена оказывала давление на крупные технологические компании с целью цензуры взглядов, которые противоречат политике Белого дома. 

Среди федеральных агентств, на которые нацелена атака, есть те, что расследуют попытку Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года и его вероятное неправильное обращение с секретными документами. Трамп отверг эти расследования как "охоту на ведьм".

Демократы выразили обеспокоенность положением, которое уполномочивает комитет проверять "текущие уголовные расследования", которые, как правило, находятся вне надзора Конгресса. "Это является нарушением разделения властей, и это также очень опасно", - сказал Джеральд Надлер, ведущий демократ в судебном комитете.

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Напомним, в январе в США завершили расследование возможного вмешательства Трампа в выборы в штате Джорджия, приблизив дело к возможным уголовным обвинениям против него.

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Темы: СШАБайден
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