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СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: можуть запитувати документи

Ірина БалачукСереда, 11 січня 2023, 09:53
Тут і далі фото СБУ

Вранці 11 січня Служба безпеки України проводить контррозвідувальні – безпекові – заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та прилеглих територій.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

  • проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі".

Деталі: Повідомляється, що перевірки відбуваються спільно з Управлінням держохорони, Нацполіції та Військової служби правопорядку ЗСУ. 

 

Заходи мають на меті посилити контрдиверсійний захист важливих державних об’єктів, підвищити безпеку осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.   

 

Силовики зазначають, що під час цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів. 

 

СБУ просить жителів із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

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Теми: СБУКиїв
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