СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева: могут запрашивать документы

Здесь и дальше фото СБУ

Утром 11 января Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные – безопасностные – мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и прилегающих территорий.

Источник: сайт СБУ

Дословно СБУ: "При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе".

Детали: Сообщается, что проверки проходят совместно с Управлением госохраны, Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

Цель мероприятия – усилить контрдиверсионную защиту важных государственных объектов, повысить безопасность лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Силовики отмечают, что в ходе этих мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

СБУ просит жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.