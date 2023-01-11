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Фінляндія поки не ухвалила жодних рішень щодо передачі Україні танків

Середа, 11 січня 2023, 09:05

В уряді Фінляндії поки не ухвалювали жодних рішень щодо можливої передачі Україні танків Leopard.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Загалом на озброєнні Оборонних сил Фінляндії зараз близько 200 танків Leopard.

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Згідно з джерелом Yle, Фінляндія поки що не ухвалила жодних рішень про передачу Україні бойових танків. Але якщо виникне група з кількох країн, готових передати Україні танки, Фінляндія розгляне можливість участі в цих поставках.

Політичне керівництво Фінляндії чекає рішень від Німеччини та інших великих країн. Фінляндія не буде першою, хто ухвалить рішення про передачу танків.

Фінляндія могла б передати Україні лише обмежену кількість танків, оскільки влада вважає, що вони потрібні для власної оборони.

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Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто в неділю на конференції з політики безпеки в Селені у Швеції заявив Yle, що він не коментуватиме питання, оскільки Фінляндія не розкриває, яку зброю вона передає Україні.

За словами глави МЗС, Фінляндія повинна стежити за тим, що роблять великі країни.

На початку року міністр оборони Мікко Савола повідомив, що Фінляндія готує Україні 12-й пакет військової допомоги.

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