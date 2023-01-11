Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия пока не приняла никаких решений о передаче Украине танков

Среда, 11 января 2023, 09:05

В правительстве Финляндии пока не принимали никаких решений относительно возможной передачи Украине танков Leopard.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Всего на вооружении Оборонительных сил Финляндии сейчас около 200 танков Leopard.

Реклама:

Согласно источнику Yle, Финляндия пока не приняла никаких решений о передаче Украине боевых танков. Но если возникнет группа из нескольких стран, готовых передать Украине танки, Финляндия рассмотрит возможность участия в этих поставках.

Политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не будет первой, кто примет решение о передаче танков.

Финляндия могла бы передать Украине лишь ограниченное количество танков, поскольку власти считают, что они нужны для собственной обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Пекка Хаависто в воскресенье на конференции по политике безопасности в Селене в Швеции заявил Yle, что он не будет комментировать вопрос, поскольку Финляндия не раскрывает, какое оружие она передает Украине.

По словам главы МИД, Финляндия должна следить за тем, что делают большие страны.

В начале года министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия готовит Украине 12-й пакет военной помощи.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: