Латвія розглядає надсилання Україні чергової партії ПЗРК Stinger

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив про можливість передачі Україні чергової партії ПЗРК Stinger.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Каріньш повідомив, що наразі оцінюється, яким чином ще можна допомогти Україні протистояти російському вторгненню.

"Вчора ми прийняли рішення відправити в Україну техніку з Державної поліції. У ці дні з Риги виїде ціла колона автобусів з усіма видами допомоги", - сказав прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що обговорюється можливість військової допомоги Україні - можливість відправки чергової партії зенітно-ракетних комплексів Stinger та іншої військової допомоги.

"Ми будемо продовжувати цей напрямок, ми маємо бути разом з українцями, вони воюють за наші цінності, проти російського агресора", - заявив Каріньш.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.