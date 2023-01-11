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Латвия рассматривает отправку Украине очередной партии ПЗРК Stinger

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 09:24

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о возможности передачи Украине очередной партии ПЗРК Stinger.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Кариньш сообщил, что сейчас оценивается, каким образом еще можно помочь Украине противостоять российскому вторжению.

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"Вчера мы приняли решение отправить в Украину технику из Государственной полиции. В эти дни из Риги выедет целая колонна автобусов со всеми видами помощи", - сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что обсуждается возможность военной помощи Украине - возможность отправки очередной партии зенитно-ракетных комплексов Stinger и другой военной помощи.

"Мы будем продолжать это направление, мы должны быть вместе с украинцами, они воюют за наши ценности, против российского агрессора", - заявил Кариньш.

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Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария налагает вето на отправку в Украину определенной военной помощи.

Темы: Латвияоружие
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