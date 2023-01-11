Латвия рассматривает отправку Украине очередной партии ПЗРК Stinger

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о возможности передачи Украине очередной партии ПЗРК Stinger.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Кариньш сообщил, что сейчас оценивается, каким образом еще можно помочь Украине противостоять российскому вторжению.

"Вчера мы приняли решение отправить в Украину технику из Государственной полиции. В эти дни из Риги выедет целая колонна автобусов со всеми видами помощи", - сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что обсуждается возможность военной помощи Украине - возможность отправки очередной партии зенитно-ракетных комплексов Stinger и другой военной помощи.

"Мы будем продолжать это направление, мы должны быть вместе с украинцами, они воюют за наши ценности, против российского агрессора", - заявил Кариньш.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария налагает вето на отправку в Украину определенной военной помощи.