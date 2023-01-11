Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія обмежила виїзд для військовозобов’язаних – розвідка

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 10:42
МОБІЛІЗОВАНІ В РОСІЇ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

В Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, навіть для тих, хто обмежено придатний до служби. 

Джерело: головне управління розвідки, спікер російського президента Дмитро Пєсков

Дослівно: "Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

В тексті зазначено: "З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В"".

Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках".

Деталі: При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби.

Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Речник російського диктатора згодом заявив, що інформація про заборону неправдива: "Це звичайна інформаційна диверсія".

Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців.

Теми: Росіярозвідкамобілізація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоВ окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Брюссель хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до лютого, Угорщина може знову стати гальмом - ЗМІ

відеоБільше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

Росії ще далеко до захоплення Бахмута, нестача боєприпасів перешкоджає окупантам йти в наступ – ISW

фото, доповненоВорог вночі атакував Запоріжжя, пошкоджені об'єкти інфраструктури

Усі новини...
Росія
У Кремлі не змогли відповісти, чи є у Медведчука російське громадянство
Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"
Пройшли переговори омбудсменів України та РФ
Останні новини
11:52
У Латвії назвали умову, за якої можливе мовлення каналу "Дождь" в країні
11:47
Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов
11:38
Помер легендарний гітарист, семиразовий володар Греммі Джефф Бек
11:37
Саміт миру може пройти в Нью-Йорку у річницю повномасштабного вторгнення РФ - посол
11:29
фотоУ Черкасах працівник медустанови зливав ФСБ координати ЗСУ та енергооб'єктів
11:27
Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях
11:13
Росія може повторити масовану атаку на Україну змішаного типу – Сили оборони
11:12
Зенітники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан"
11:09
У США назвали причину збою, через який перенесли понад 10 тисяч авіарейсів
10:52
Румунія знову просить Україну визнати, що молдовської мови не існує
Усі новини...