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Росія обмежила виїзд для військовозобов’язаних – розвідка

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 09:42
Росія обмежила виїзд для військовозобов’язаних – розвідка
МОБІЛІЗОВАНІ В РОСІЇ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

В Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, навіть для тих, хто обмежено придатний до служби. 

Джерело: головне управління розвідки, спікер російського президента Дмитро Пєсков

Дослівно: "Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

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В тексті зазначено: "З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В"".

Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках".

Деталі: При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби.

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Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Оновлено: Речник російського диктатора згодом заявив, що інформація про заборону неправдива: "Це звичайна інформаційна диверсія".

Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців.

Теми: Росіярозвідкамобілізація
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