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Россия ограничила выезд для военнообязанных – разведка

Алена МазуренкоСреда, 11 января 2023, 09:42
Россия ограничила выезд для военнообязанных – разведка
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, даже для тех, кто ограниченно годен к службе. 

Источник: главное управление разведки, спикер российского президента Дмитрий Песков

Дословно: "Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

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В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям "А", "Б" и "В"".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях".

Детали: При этом, как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно годным к военной службе.

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Призывников, которые относятся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и зачисляют в запас.

Обновлено: Представитель российского диктатора позже заявил, что информация о запрете неправдива: "Это обычная информационная диверсия".

Ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. На экипировку и первичную подготовку "пополнения" понадобится около двух месяцев.

Темы: Росcияразведкамобилизация
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