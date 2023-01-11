Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ограничила выезд для военнообязанных – разведка

Алена МазуренкоСреда, 11 января 2023, 10:42
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, даже для тех, кто ограниченно годен к службе. 

Источник: главное управление разведки, спикер российского президента Дмитрий Песков

Дословно: "Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям "А", "Б" и "В"".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях".

Детали: При этом, как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно годным к военной службе.

Призывников, которые относятся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и зачисляют в запас.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Представитель российского диктатора позже заявил, что информация о запрете неправдива: "Это обычная информационная диверсия".

Ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. На экипировку и первичную подготовку "пополнения" понадобится около двух месяцев.

Темы: Росcияразведкамобилизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ оккупированном Мариуполе россияне снесли исторический дом с часами

Брюссель хочет принять 10-й пакет санкций до февраля, Венгрия может снова стать тормозом - СМИ

видеоБолее сотни российских захватчиков убиты под Соледаром – ССО

В Евросолидарности возмущены тем, что Порошенко "исключили" из состава делегации Украины в ПАСЕ

России еще далеко до захвата Бахмута, нехватка боеприпасов препятствует оккупантам идти в наступление – ISW

фото, дополненоВраг ночью атаковал Запорожье, повреждены объекты инфраструктуры

Все новости...
Росcия
В Кремле не смогли ответить, есть ли у Медведчука российское гражданство
Это не трилогия, Третьей мировой не будет – Зеленский выступил на "Золотом глобусе"
Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ
Последние новости
11:47
Россияне планируют захватить Донбасс и после этого взяться за Запорожскую область – Громов
11:38
Умер легендарный гитарист, семикратный обладатель Грэмми Джефф Бек
11:37
Саммит мира может пройти в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения РФ - посол
11:29
фотоВ Черкассах работник медучреждения сливал ФСБ координаты ВСУ и энергообъектов
11:27
Укрэнерго: в энергосистеме значительный дефицит, аварийные отключения в девяти областях
11:13
Россия может повторить массированную атаку на Украину смешанного типа – Силы обороны
11:12
Зенитчики "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан"
11:09
В США назвали причину сбоя, из-за которого перенесли более 10 тысяч авиарейсов
10:52
Румыния снова просит Украину признать, что молдавского языка не существует
10:45
В России солдат отказался воевать в Украине – ему дали 5 лет колонии
Все новости...