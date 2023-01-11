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В МЗС Польщі вважають, що стягнення репарацій з Німеччини – це питання кількох років

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 11:14

Заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик вважає, що у питанні воєнних репарацій від Німеччини важливо поінформувати міжнародну спільноту і це потребує часу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі RMF FM.

"Нам потрібно вибудовувати наратив у світі. Донести до наших партнерів, що німці з нами не розрахувалися після Другої світової війни" - сказав Мулярчик.

"Ми не отримали ні репарацій, ні компенсацій за наших громадян. Дуже важливо інформувати про це міжнародну громадськість. Я вважаю, що отримання репарацій від Німеччини - це питання кількох років" – наголосив він.

За словами Мулярчика, доповідь щодо репарацій поширюють у всьому світі.

Як повідомлялося, Польща хоче підняти перед Конгресом США питання про репарації від Німеччини.

Нагадаємо, 3 січня в МЗС Польщі повідомили, що Німеччина офіційно відхилила вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, але що їхні спроби на цьому не завершаться. 

ВІДЕО ДНЯ

Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).

Детально на цю тему читайте у статтіВимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини.

Теми: ПольщаНімеччина
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