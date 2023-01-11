В МИД Польши считают, что взыскание репараций с Германии - это вопрос нескольких лет

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик считает, что в вопросе военных репараций от Германии важно проинформировать международное сообщество и это требует времени.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире RMF FM.

"Нам нужно выстраивать нарратив в мире. Донести до наших партнеров, что немцы с нами не рассчитались после Второй мировой войны", - сказал Мулярчик.

"Мы не получили ни репараций, ни компенсаций за наших граждан. Очень важно информировать об этом международную общественность. Я считаю, что получение репараций от Германии - это вопрос нескольких лет", - подчеркнул он.

По словам Мулярчика, доклад о репарациях распространяют во всем мире.

Как сообщалось, Польша хочет поднять перед Конгрессом США вопрос о репарациях от Германии.

Напомним, 3 января в МИД Польши сообщили, что Германия официально отклонила требование Варшавы о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, но что их попытки на этом не завершатся.

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