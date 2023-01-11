Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

Ірина БалачукСереда, 11 січня 2023, 11:23
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку на ювілейній, 80-ій, церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" і заявив, що дві світові війни забрали десятки мільйонів життів, але Третьої світової не буде, бо Україна зупинить російську агресію.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Instagram

Пряма мова Зеленського: "Під час Першої світової війни загинули мільйони людей. Друга світова війна згубила десятки мільйонів життів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі.

Ми зробимо це разом з усім вільним світом. Я сподівабся, що ви всі будете з нами в день нашої перемоги. Слава Україні!".

Деталі: Зеленський нагадав, що премія "Золотий глобус" була започаткована в особливий час. Це був час, коли Друга світова війна ще не закінчилась, але ситуація змінилася, і всі вже знали, хто переможе, хоч попереду були ще баталії і сльози. Президент України нагадав, що тоді й з’явилась премія "Золотий глобус" на честь кращих артистів 1943 року.

"Зараз 2023-й. Війна в Україні ще не закінчилась, але ситуація змінюється. І наразі вже чітко зрозуміло, хто переможе. Попереду все ще будуть баталії і сльози, але вже зараз я можу сказати, хто був найкращим в минулому році. Це були ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об’єдналися для підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", – підсумував Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки. 10 січня в Беверлі-Гіллз відбулася ювілейна 80-та церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". 

Теми: ЗеленськийУкраїнаРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов

фотоВ окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Брюссель хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до лютого, Угорщина може знову стати гальмом - ЗМІ

відеоБільше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

Росії ще далеко до захоплення Бахмута, нестача боєприпасів перешкоджає окупантам йти в наступ – ISW

Усі новини...
У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар 
"Під прицілом ССО": снайпери нищать росіян під Бахмутом вдень і вночі
Із Білорусі до РФ ближче до Луганщини перекинули мобілізованих із технікою
Окупанти обстріляли центр для вагітних і немовлят у Херсоні, постраждала працівниця – ОВА
Останні новини
12:32
Данілов: Два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні
12:29
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:25
фотоУ львівському житловому будинку знайшли гранату і набої часів Другої світової війни
12:24
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:22
Генштаб про Соледар: Не коректно говорити скільки відсотків міста контролюють ЗСУ
12:18
Генштаб відреагував на заміну Суровікіна на Герасимова: Не все в росіян гаразд
12:17
Курс валют 12 січня: скільки коштує готівковий долар в банках та на "чорному ринку"
12:15
"Найбільше турбує самотність": українці у Польщі розповіли про адаптацію і плани на майбутнє
12:03
Росіянам не вистачає бойової техніки, тому вони закидають фронт людьми – Маляр
11:59
"password" та "12345": назвали рейтинг найпопулярніших паролів у 2022 році
Усі новини...