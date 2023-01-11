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Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

Ірина БалачукСереда, 11 січня 2023, 10:23
Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на Золотому глобусі
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку на ювілейній, 80-ій, церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" і заявив, що дві світові війни забрали десятки мільйонів життів, але Третьої світової не буде, бо Україна зупинить російську агресію.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Instagram

Пряма мова Зеленського: "Під час Першої світової війни загинули мільйони людей. Друга світова війна згубила десятки мільйонів життів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі.

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Ми зробимо це разом з усім вільним світом. Я сподівабся, що ви всі будете з нами в день нашої перемоги. Слава Україні!".

Деталі: Зеленський нагадав, що премія "Золотий глобус" була започаткована в особливий час. Це був час, коли Друга світова війна ще не закінчилась, але ситуація змінилася, і всі вже знали, хто переможе, хоч попереду були ще баталії і сльози. Президент України нагадав, що тоді й з’явилась премія "Золотий глобус" на честь кращих артистів 1943 року.

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"Зараз 2023-й. Війна в Україні ще не закінчилась, але ситуація змінюється. І наразі вже чітко зрозуміло, хто переможе. Попереду все ще будуть баталії і сльози, але вже зараз я можу сказати, хто був найкращим в минулому році. Це були ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об’єдналися для підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", – підсумував Зеленський.

Для довідки. 10 січня в Беверлі-Гіллз відбулася ювілейна 80-та церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". 

Теми: ЗеленськийУкраїнаРосіявійна
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