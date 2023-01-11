Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку на ювілейній, 80-ій, церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" і заявив, що дві світові війни забрали десятки мільйонів життів, але Третьої світової не буде, бо Україна зупинить російську агресію.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Instagram

Пряма мова Зеленського: "Під час Першої світової війни загинули мільйони людей. Друга світова війна згубила десятки мільйонів життів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі.

Ми зробимо це разом з усім вільним світом. Я сподівабся, що ви всі будете з нами в день нашої перемоги. Слава Україні!".

View this post on Instagram A post shared by Андрій Єрмак (@yermak_andrii)

Деталі: Зеленський нагадав, що премія "Золотий глобус" була започаткована в особливий час. Це був час, коли Друга світова війна ще не закінчилась, але ситуація змінилася, і всі вже знали, хто переможе, хоч попереду були ще баталії і сльози. Президент України нагадав, що тоді й з’явилась премія "Золотий глобус" на честь кращих артистів 1943 року.

"Зараз 2023-й. Війна в Україні ще не закінчилась, але ситуація змінюється. І наразі вже чітко зрозуміло, хто переможе. Попереду все ще будуть баталії і сльози, але вже зараз я можу сказати, хто був найкращим в минулому році. Це були ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об’єдналися для підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", – підсумував Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки. 10 січня в Беверлі-Гіллз відбулася ювілейна 80-та церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус".