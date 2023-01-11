Это не трилогия, Третьей мировой не будет – Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на юбилейной, 80-й, церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" и заявил, что две мировые войны унесли десятки миллионов жизней, но Третьей мировой не будет, потому что Украина остановит российскую агрессию.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Instagram

Прямая речь Зеленского: "Во время Первой мировой войны погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов жизней. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле.

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Мы сделаем это вместе со всем свободным миром. Я надеюсь, что вы все будете с нами в день нашей победы. Слава Украине!".

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Детали: Зеленский напомнил, что премия "Золотой глобус" была основана в особое время. Это было время, когда Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, и все уже знали, кто победит, хотя впереди были еще баталии и слезы. Президент Украины напомнил, что тогда и появилась премия "Золотой глобус" в честь лучших артистов 1943 года.

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"Сейчас 2023-й. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется. И сейчас уже четко понятно, кто победит. Впереди все еще будут баталии и слезы, но уже сейчас я могу сказать, кто был лучшим в прошлом году. Это были вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединились для поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу", – подытожил Зеленский.

Для справки. 10 января в Беверли-Хиллз состоялась юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".