Это не трилогия, Третьей мировой не будет – Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на юбилейной, 80-й, церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" и заявил, что две мировые войны унесли десятки миллионов жизней, но Третьей мировой не будет, потому что Украина остановит российскую агрессию.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Instagram

Прямая речь Зеленского: "Во время Первой мировой войны погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов жизней. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле.

Мы сделаем это вместе со всем свободным миром. Я надеюсь, что вы все будете с нами в день нашей победы. Слава Украине!".

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Детали: Зеленский напомнил, что премия "Золотой глобус" была основана в особое время. Это было время, когда Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, и все уже знали, кто победит, хотя впереди были еще баталии и слезы. Президент Украины напомнил, что тогда и появилась премия "Золотой глобус" в честь лучших артистов 1943 года.

"Сейчас 2023-й. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется. И сейчас уже четко понятно, кто победит. Впереди все еще будут баталии и слезы, но уже сейчас я могу сказать, кто был лучшим в прошлом году. Это были вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединились для поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу", – подытожил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки. 10 января в Беверли-Хиллз состоялась юбилейная 80-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".