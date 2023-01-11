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На Донеччині росіяни поцілили в підприємство, будинки і школу, є поранений

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 10:59
На Донеччині росіяни поцілили в підприємство, будинки і школу, є поранений
Наслідки обстрілу, фото з Telegram Павла Кириленка

Вночі та вранці 11 січня росіяни вели обстріли у центральній частині Донецької області, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, ГУ Нацполіції у Донецькій області

Деталі: У місті Курахове ворог поцілив у підприємство – пошкоджено техніку та гараж. 

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У селищі Курахівка є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково — інформацію щодо постраждалих встановлюємо.

В місті Авдіївка протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару – за попередньою інформацією, без жертв. 

Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

ВІДЕО ДНЯ

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по місту Лиман – пошкодили школу. Минулося без жертв.

Поліцейські Донеччини задокументували 17 атак росіян. За даними поліції, окупаційні війська вразили 9 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Лиман, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Північне, селахНетайлове, Терни, Времівка.

Окупанти гатили з "Градів", ЗРК "С-300", артилерії. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, гаражі, цивільне авто.

Дві ракети "С-300" ворог спрямував на Костянтинівку та Лиман. Є руйнування. За попередньою інформацією, цивільне населення не постраждало.

Найбільших атак зазнала Авдіївка. Росіяни 8 разів били по місту з артилерії та "Градів". Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранений у селі Нетайлове.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
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