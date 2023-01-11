Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині росіяни поцілили в підприємство, будинки і школу, є поранений

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 11:59
Наслідки обстрілу, фото з Telegram Павла Кириленка

Вночі та вранці 11 січня росіяни вели обстріли у центральній частині Донецької області, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, ГУ Нацполіції у Донецькій області

Деталі: У місті Курахове ворог поцілив у підприємство – пошкоджено техніку та гараж. 

У селищі Курахівка є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково — інформацію щодо постраждалих встановлюємо.

В місті Авдіївка протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару – за попередньою інформацією, без жертв. 

Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

ВІДЕО ДНЯ

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по місту Лиман – пошкодили школу. Минулося без жертв.

Поліцейські Донеччини задокументували 17 атак росіян. За даними поліції, окупаційні війська вразили 9 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Лиман, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Північне, селахНетайлове, Терни, Времівка.

Окупанти гатили з "Градів", ЗРК "С-300", артилерії. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, гаражі, цивільне авто.

Дві ракети "С-300" ворог спрямував на Костянтинівку та Лиман. Є руйнування. За попередньою інформацією, цивільне населення не постраждало.

Найбільших атак зазнала Авдіївка. Росіяни 8 разів били по місту з артилерії та "Градів". Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранений у селі Нетайлове.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ

Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов

фотоВ окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Брюссель хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до лютого, Угорщина може знову стати гальмом - ЗМІ

відеоБільше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

Усі новини...
Донецька область
У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар 
Ситуація у Соледарі критична, будівлі щодня переходять з рук в руки – CNN
Тривають важкі бої за утримання Соледара – Маляр
Останні новини
12:32
Данілов: Два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні
12:25
фотоУ львівському житловому будинку знайшли гранату і набої часів Другої світової війни
12:24
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:22
Генштаб про Соледар: Не коректно говорити скільки відсотків міста контролюють ЗСУ
12:18
Генштаб відреагував на заміну Суровікіна на Герасимова: Не все в росіян гаразд
12:17
Курс валют 12 січня: скільки коштує готівковий долар в банках та на "чорному ринку"
12:15
"Найбільше турбує самотність": українці у Польщі розповіли про адаптацію і плани на майбутнє
12:03
Росіянам не вистачає бойової техніки, тому вони закидають фронт людьми – Маляр
11:59
"password" та "12345": назвали рейтинг найпопулярніших паролів у 2022 році
11:52
У Латвії назвали умову, за якої можливе мовлення каналу "Дождь" в країні
Усі новини...