На Донеччині росіяни поцілили в підприємство, будинки і школу, є поранений

Вночі та вранці 11 січня росіяни вели обстріли у центральній частині Донецької області, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, ГУ Нацполіції у Донецькій області

Деталі: У місті Курахове ворог поцілив у підприємство – пошкоджено техніку та гараж.

У селищі Курахівка є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково — інформацію щодо постраждалих встановлюємо.

В місті Авдіївка протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару – за попередньою інформацією, без жертв.

Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

ВІДЕО ДНЯ

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по місту Лиман – пошкодили школу. Минулося без жертв.

Поліцейські Донеччини задокументували 17 атак росіян. За даними поліції, окупаційні війська вразили 9 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Лиман, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Північне, селахНетайлове, Терни, Времівка.

Окупанти гатили з "Градів", ЗРК "С-300", артилерії. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, гаражі, цивільне авто.

Дві ракети "С-300" ворог спрямував на Костянтинівку та Лиман. Є руйнування. За попередньою інформацією, цивільне населення не постраждало.

Найбільших атак зазнала Авдіївка. Росіяни 8 разів били по місту з артилерії та "Градів". Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранений у селі Нетайлове.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.