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В Донецкой области россияне ударили в предприятие, дома и школу, есть раненый

Елена РощинаСреда, 11 января 2023, 10:59
В Донецкой области россияне ударили в предприятие, дома и школу, есть раненый
Последствия обстрела, фото из Telegram Павла Кириленко

Ночью и утром 11 января россияне вели обстрелы в центральной части Донецкой области, на Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская община.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, ГУ Нацполиции в Донецкой области

Детали: В городе Курахово враг попал в предприятие – повреждена техника и гараж. 

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В поселке Кураховка есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома повреждены частично – информацию о пострадавших устанавливаем.

В городе Авдеевка в течение ночи продолжались хаотичные обстрелы по всему городу, а на утро россияне совершили 2 артобстрела и нанесли ракетный удар – по предварительной информации, без жертв.

Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской общинах. 

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На Горловском направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой общин.

На Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по городу Лиман – повредили школу. Обошлось без жертв.

Полицейские Донетчины задокументировали 17 атак россиян. По данным полиции, оккупационные войска поразили 9 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Лиман, Константиновка, пгт Большая Новоселка, Северное, селах Нетайлово, Терны, Временка.

Оккупанты били из "Градов", ЗРК "С-300", артиллерии. Уничтожено и повреждено 12 гражданских объектов – 7 жилых домов, гаражи, гражданское авто.

Две ракеты "С-300" враг направил на Константиновку и Лиман. Есть разрушения. По предварительной информации, гражданское население не пострадало.

Наибольшим атакам подверглась Авдеевка. Россияне 8 раз били по городу из артиллерии и "Градов". Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

В результате артиллерийских обстрелов есть раненый в селе Нетайлово.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойна
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