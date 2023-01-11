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Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ – віцепрезидент ЄК

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 11:37

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебувають російські війська.

Про це заявив в інтерв'ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети", - відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні перебуватимуть російські військові.

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Як зазначала Єврокомісія, коли Україна отримала офіційний статус кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв - умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них - наявність стабільних державних інститутів, діюча ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.

Крім того, Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.

Зазначимо, що відкриття переговорів про вступ (після чого Україні потрібно буде адаптувати законодавство до європейського за 35 переговорними главами, "закриваючи" їх одна за іншою) технічно неможливе раніше осені 2023 року

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Як повідомлялося, більшість українців вважають, що Україна може стати членом Європейського Союзу у найближчі роки.

Теми: ЄвропаЄС
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