Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ – віцепрезидент ЄК

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 12:37

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебувають російські війська.

Про це заявив в інтерв'ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети", - відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні перебуватимуть російські військові.

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна отримала офіційний статус кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв - умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них - наявність стабільних державних інститутів, діюча ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.

Крім того, Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.

Зазначимо, що відкриття переговорів про вступ (після чого Україні потрібно буде адаптувати законодавство до європейського за 35 переговорними главами, "закриваючи" їх одна за іншою) технічно неможливе раніше осені 2023 року

Як повідомлялося, більшість українців вважають, що Україна може стати членом Європейського Союзу у найближчі роки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвропаЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ

Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов

фотоВ окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Брюссель хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до лютого, Угорщина може знову стати гальмом - ЗМІ

відеоБільше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

Усі новини...
Європа
З яких аеропортів біля України краще літати: маршрути і ціни
Останні 8 років були найспекотнішими за всю історію спостережень – вчені "Коперника"
Саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві - постпред Швеції
Останні новини
13:32
У Росії поранених військових повертають на фронт без дозволу лікарів – росЗМІ
13:28
ЄСПЛ визнав необґрунтованим звільнення двох суддів КСУ часів Януковича
13:25
У Соледарі прикордонники стерли на порох групу "вагнерівців"
13:07
Американська Dell планує відмовитися від китайських чипів до 2024 року – ЗМІ
13:07
Українці назвали політика року-2022
13:05
Данілов: У Росії вже є три з половиною армії – і між ними буде війна за владу
12:32
Два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні – Данілов
12:25
фотоУ львівському житловому будинку знайшли гранату і набої часів Другої світової війни
12:24
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:22
Генштаб про Соледар: Не коректно говорити, скільки відсотків міста контролюють ЗСУ
Усі новини...