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Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ - вице-президент ЕК

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 11:37

Украина не сможет стать членом Европейского Союза до тех пор, пока на ее территории находятся российские войска.

Об этом заявил в интервью DW заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщает "Европейская правда".

"Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - ответил Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные.

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Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев - условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них - наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

Отметим, что открытие переговоров о вступлении (после чего Украине нужно будет адаптировать законодательство к европейскому по 35 переговорным главам, "закрывая" их одна за другой) технически невозможно раньше осени 2023 года. 

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Как сообщалось, большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.

Темы: ЕвропаЕС
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