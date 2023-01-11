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Росіянину дали 5,5 років колонії: скаржився на погану підготовку мобілізованих і вдарив офіцера

Ірина БалачукСереда, 11 січня 2023, 11:44
Росіянину дали 5,5 років колонії: скаржився на погану підготовку мобілізованих і вдарив офіцера
Скриншот з відео

У Росії мобілізованого військовослужбовця Олександра Лєшкова засудили до 5,5 років колонії суворого режиму за "побиття офіцера" під час стройового огляду, коли солдат обурювався поганою підготовкою і забезпеченням мобілізованих.

Джерело: російські видання РБК і ТАСС

Деталі: У листопаді в мережі поширили відео, на якому Лєшков під час стройового огляду в парку "Патріот" в нецензурній формі поскаржився на якість підготовки мобілізованих та їхнє забезпечення.

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Подія сталася 13 листопада 2022 року.

Згідно з матеріалами справи, під час огляду солдат нібито "навмисно випустив в обличчя" підполковнику Денису Мазанову дим від цигарки, а коли той відсторонив його, Лєшков навмисне вдарив Мазанова кулаком у груди.

Солдата після конфлікту з офіцером заарештували.

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За словами адвоката Лєшкова, мобілізованому інкримінували нанесення побоїв начальнику під час виконання ним обов'язків військової служби (ч. 3 ст. 334 КК) та образу начальника (ч. 2 ст. 336 КК).  

Теми: Росіявійнамобілізаціяв'язниця
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