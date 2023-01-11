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Россиянину дали 5,5 лет колонии: жаловался на плохую подготовку мобилизованных и ударил офицера

Ирина БалачукСреда, 11 января 2023, 12:44
Скриншот из видео

В России мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за "избиение офицера" во время строевого смотра, когда солдат возмущался плохой подготовкой и обеспечением мобилизованных.

Источник: российские издания РБК и ТАСС

Детали: В ноябре в сети распространили видео, на котором Лешков во время строевого смотра в парке "Патриот" в нецензурной форме пожаловался на качество подготовки мобилизованных и их обеспечение.

Событие произошло 13 ноября 2022 года.

Согласно материалам дела, в процессе солдат якобы "намерено выпустил в лицо" подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, а когда тот отстранил его, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь.

Солдата после конфликта с офицером арестовали. По словам адвоката Лешкова, мобилизованному инкриминировали нанесение побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК) и оскорбление начальника (ч. 2 ст. 336 УК).  

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Темы: Росcиявойнамобилизациятюрьма
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